وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ونرفض نكبة جديدة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن بلاده لن تقبل أو تشارك في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني أو تكون بوابة لتهجيره، مجددًا الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح عبد العاطي، خلال كلمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة، داعيًا إلى وقف الحرب بشكل عاجل ومستدام.
وأشار إلى تقدير مصر لإعلان الرئيس الأميركي التزامه الكامل بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب، مؤكدًا استعداد القاهرة للبناء على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى حل يضع حدًا للأزمة.
وأضاف أن مصر سخرت منذ اندلاع الحرب جميع جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى.
وفي مؤتمر صحافي سابق الخميس، لفت عبد العاطي إلى أن جميع عناصر خطة إدارة قطاع غزة بعد الحرب موجودة لكنها تنتظر وقف النار، مبينًا أن هناك توافقًا على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل، مع وضع رؤية واضحة للترتيبات الأمنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية متواصلة لوقف الحرب وطرح خطة سلام من 21 بندًا تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وسط تفاؤل ترامب بقرب التوصل لاتفاق، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية ودولية متزايدة.