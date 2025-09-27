وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ونرفض نكبة جديدة

وفي مؤتمر صحافي سابق الخميس، لفت عبد العاطي إلى أن جميع عناصر خطة إدارة قطاع غزة بعد الحرب موجودة لكنها تنتظر وقف النار، مبينًا أن هناك توافقًا على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل، مع وضع رؤية واضحة للترتيبات الأمنية.