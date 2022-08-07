"مسام" ينتزع 1063 لغمًا حوثيًا بعددٍ من المحافظات اليمنية خلال أسبوع

وتفصيلاً، قال مشروع مسام في بيان إن فرقه الميدانية، نزعت خلال الأسبوع الأول من أغسطس، 723 ذخيرة غير منفجرة، و300 لغم مضاد للدبابات، و29 لغمًا مضادًا للأفراد، و11 عبوة ناسفة، وفقًا للعربية نت.