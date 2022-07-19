المخابرات البريطانية: روسيا تواجه صعوبة في مواصلة القتال الهجوم الفعّال بأوكرانيا

أفادت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم "الثلاثاء"، بأن "روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعّالة منذ بدء غزوّها لأوكرانيا، ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد".
وقالت وزارة الدفاع عبر "تويتر" في تحديث للمخابرات: "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس، أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي".
وذكرت الوزارة أنه بينما قد تستمرّ روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجّح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.