المخابرات البريطانية: روسيا تواجه صعوبة في مواصلة القتال الهجوم الفعّال بأوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع عبر "تويتر" في تحديث للمخابرات: "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس، أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي".