حزب الله يشكك في نية إسرائيل شن حرب.. و"ماكرون" يدعو نتنياهو للتهدئة

وقال قاسم إنه لا يعتقد أن إسرائيل لديها القدرة على شن حرب أو أنها اتخذت قراراً بذلك في الوقت الحاضر. وحذر من أنه حتى لو كانت إسرائيل تعتزم شن عملية محدودة في لبنان لا تصل إلى حد حرب واسعة النطاق، فلا ينبغي لها أن تتوقع أن يظل القتال محدوداً.