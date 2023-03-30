ماذا لو اندلعت حرب بين الولايات المتحدة وقوة كبرى؟.. قيادة عسكرية أمريكية تُحَذّر!

وقال كاماريلو خلال ندوة لـ"رابطة الجيش الأمريكي": إن واشنطن "تستثمر في الطاقة الإنتاجية -1.45 مليار دولار؛ لتوسيع إنتاج مدفعية عيار 155 ملم من 14 ألفًا شهريًّا إلى أكثر من 24 ألفًا شهريًّا في وقت لاحق من هذا العام؛ مما يشمل زيادة بِسِتّ مرات للقدرة الإنتاجية بحلول السنة المالية 2028 إلى أكثر من 85 ألف وحدة شهريًّا".