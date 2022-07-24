العالم
رئيس الأركان الأمريكية: الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة
شار إلى عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن التابعة لبلاده
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم (الأحد): "إن الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضاف "ميلي" خلال رحلة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ شملت توقفاً في إندونيسيا: "إن عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ إزاء الولايات المتحدة والقوات المتحالفة الأخرى زاد بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات"، وفق لـ"أسوشييتد برس".
وتأتي تصريحات "ميلي" في الوقت الذي تضاعف فيه الولايات المتحدة جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ كقوة موازنة للصين، التي تحاول توسيع وجودها ونفوذها في المنطقة.