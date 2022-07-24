رئيس الأركان الأمريكية: الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي
العالم

رئيس الأركان الأمريكية: الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة

شار إلى عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن التابعة لبلاده
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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم (الأحد): "إن الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف "ميلي" خلال رحلة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ شملت توقفاً في إندونيسيا: "إن عدد عمليات اعتراض الطائرات والسفن الصينية في منطقة المحيط الهادئ إزاء الولايات المتحدة والقوات المتحالفة الأخرى زاد بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات"، وفق لـ"أسوشييتد برس".

وتأتي تصريحات "ميلي" في الوقت الذي تضاعف فيه الولايات المتحدة جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ كقوة موازنة للصين، التي تحاول توسيع وجودها ونفوذها في المنطقة.

الجيش الصيني
رئيس هيئة الأركان الأمريكية
الجنرال مارك ميلي

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