رئيس الأركان الأمريكية: الجيش الصيني أصبح أكثر عدوانية وخطورة

وتأتي تصريحات "ميلي" في الوقت الذي تضاعف فيه الولايات المتحدة جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ كقوة موازنة للصين، التي تحاول توسيع وجودها ونفوذها في المنطقة.