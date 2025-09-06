لازاريني: المجاعة واقع في غزة والوكالة عاجزة عن الوصول إلى الفلسطينيين
أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن المجاعة باتت واقعًا في قطاع غزة والجوع يضرب سكانه، مشيرًا إلى أن خبراء الوكالة توصلوا إلى هذه الحقيقة خلال متابعاتهم الميدانية.
وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المجاعة في غزة "من صنع الإنسان"، موضحًا أن المساعدات الإنسانية موجودة لكنها لا تصل إلى مستحقيها بسبب غياب وقف إطلاق النار.
وأضاف أن مصر تحولت إلى مركز إنساني رئيسي لإدخال المساعدات، لكن القيود المفروضة تمنع وصولها إلى داخل القطاع.
وأشار إلى أن الأونروا تمتلك الموارد والأشخاص لكنها غير قادرة على أداء مهامها بسبب الأوضاع السياسية، مؤكدًا الحاجة إلى قرار سياسي عاجل لوقف المجاعة وتمكين العاملين من القيام بواجبهم.
وحذّر لازاريني من احتمال انهيار الوكالة في أي وقت بسبب عدم توازن الموارد مع حجم المهام، لافتًا إلى أن الوكالة تعتمد بشكل كامل على التبرعات من الدول الأعضاء. كما شدد على أن قطاع غزة أصبح منطقة حرب بعد تدمير معظم مقرات الأونروا ومقتل عدد من موظفي الأمم المتحدة، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل في هذه الانتهاكات.