لازاريني: المجاعة واقع في غزة والوكالة عاجزة عن الوصول إلى الفلسطينيين

وحذّر لازاريني من احتمال انهيار الوكالة في أي وقت بسبب عدم توازن الموارد مع حجم المهام، لافتًا إلى أن الوكالة تعتمد بشكل كامل على التبرعات من الدول الأعضاء. كما شدد على أن قطاع غزة أصبح منطقة حرب بعد تدمير معظم مقرات الأونروا ومقتل عدد من موظفي الأمم المتحدة، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل في هذه الانتهاكات.