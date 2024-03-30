الأحد.. استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة بحضور وفد إسرائيلي

يتوجّه وفد إسرائيلي يتكوّن من ممثلين عن الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد، إلى القاهرة، غدًا؛ لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن الهدنة؛ بحسب مصادر متعدّدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومصدر أمني مصري: إن مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس ستستأنف في القاهرة يوم الأحد.
وقال مراسل موقع "والا باراك رافيد": إن وفدًا إسرائيليًّا مكوّنًا من ممثلين عن الشاباك وجيش الاحتلال والموساد، سيتوجّه غدًا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن الرهائن، فيما سيجتمع مجلس الحرب بسلطات الاحتلال مساء الأحد؛ لبحث آخر المستجدّات ومناقشة قضية المحتجزين ومواصلة المفاوضات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، وفق "سكاي نيوز عربية": إن الوسطاء مهتمون بتقديم مخطط جديد للأطراف من أجل إنجاح هذه الجولة.
وستعقد المفاوضات قبل يوم من محادثات أخرى يعقدها مسؤولون إسرائيليون في واشنطن لبحث ترتيبات العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في رفح.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات المؤجلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاعتداء البري المحتمل في رفح جنوبي غزة، قد تعقد يوم الاثنين في واشنطن.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد ألغى المحادثات المقرّرة هذا الأسبوع، بعد أنْ رفضت الولايات المتحدة عرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
وقال المسؤولون: إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات ليوم الاثنين، معترفين بأن التوقيت معقد بسبب الموعد النهائي الذي يواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية في 31 مارس لصياغة قانون جديد يحكم التجنيد الإجباري لليهود الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية الإلزامية.