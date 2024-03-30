الأحد.. استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة بحضور وفد إسرائيلي

وقال مراسل موقع "والا باراك رافيد": إن وفدًا إسرائيليًّا مكوّنًا من ممثلين عن الشاباك وجيش الاحتلال والموساد، سيتوجّه غدًا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن الرهائن، فيما سيجتمع مجلس الحرب بسلطات الاحتلال مساء الأحد؛ لبحث آخر المستجدّات ومناقشة قضية المحتجزين ومواصلة المفاوضات.