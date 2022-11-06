انتخابات الكونجرس النصفية.. ترامب: أنقذوا الحلم الأمريكي

جورجيا: تشهد تنافسًا قويًّا، فالولاية التي فاز فيها الديمقراطي رافائيل أرنوك عام 2020، تتحرك الآن لصالح المرشح الجمهوري هيرشيل ووكر (60 عامًا) الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظًّا لرفضه السياسات الليبرالية؛ إلا أن أرنوك يلعب بورقة إتاحة الإجهاض التي تؤيدها أغلب نساء الولاية، لكن التضخم المرتفع، وتباطؤ الاقتصاد، وعدم شعبية الرئيس جو بايدن، تهدد تقدمه.