يضم ملايين الوثائق.. إطلاق "أرشيف مركزي" يقدم أدلة على جرائم "داعش"

وبين أن التعاون مع القضاء العراقي يتضمن بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم الذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم "داعش" والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان.