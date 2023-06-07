يضم ملايين الوثائق.. إطلاق "أرشيف مركزي" يقدم أدلة على جرائم "داعش"

أعلن المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي "يونيتاد" كريستيان ريتشر، عن إطلاق "أرشيف مركزي" يضم ملايين الوثائق الرقمية، ويشكّل دليلاً على الجرائم التي ارتكبها عناصر "داعش" في العراق.
وأوضح "ريتشر" أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم تنظيم "داعش" في العراق، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبين أن التعاون مع القضاء العراقي يتضمن بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم الذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم "داعش" والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان.
وأضاف أن الخطوة المقبلة هي إنشاء أرشيف مركزي، صندوق موحد لكل الأدلة الرقمية ضد "داعش" وبعد الاتفاق مع السلطات العراقية، سيطلق هذا الأرشيف في الأيام المقبلة داخل المجلس الأعلى للقضاء.