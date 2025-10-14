الصحة العالمية: تزايد مقاومة المضادات الحيوية الأساسية يشكّل تهديدًا متزايدًا للصحة

وفيما رحبت منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد الدول في النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها بأكثر من أربعة أضعاف، من 25 دولة في عام 2016 إلى 104 دول في عام 2023، أشارت إلى أن 48% من الدول لم تُبلغ بياناتها إلى النظام في عام 2023، ولا تزال حوالي نصف الدول المبلّغة تفتقر إلى الأنظمة اللازمة لتوليد بيانات موثوقة، بما في ذلك الدول التي تواجه أكبر التحديات.