مجهولون نهبوا شاحنة للجيش الإسرائيلي وخرجوا غانمين 20 ألف رصاصة

وقع الجيش الإسرائيلي السبت الماضي، ضحية عملية سطو رشيقة النوع وسريعة، قام بها مجهولون، خرجوا غانمين منها ما يزيد على 20 ألف رصاصة، عيار 5.56 ملم، لبندقية طرازM-16 أمريكية الصنع، أي ما يمكن بيعه بأكثر من 60 ألف دولار، حيث يصل معدل سعر الواحدة "تهريب" بين 3 إلى 4 دولارات.
وكانت الحمولة في صناديق تنقلها شاحنة تابعة لقاعدة "تسيليم" العسكرية في صحراء النقب، وفقًا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمات ما ورد بوسائل إعلام محلية، ذكر معظمها أن الشاحنة توقفت عند إشارة مرور بعيدة عن القاعدة أربعة كيلومترات تقريبًا، وهناك انقضّ عليها الناهبون وسرقوا محتوياتها.
وعلى الرغم من وجود كاميرات للمراقبة العامة وبنى تحتية تحمي النقل العسكري إجمالاً، إلا أن السارقين تمكنوا بسهولة من الاختفاء عن محيط "تسيليم" الموصوفة بأنها أكبر قاعدة لتدريب القوات البرية في الجيش، الذي اعترف أمس الأحد بالسرقة، وسمح بنشر خبرها، مع معلومات ذكرت أن قائد المنطقة الجنوبية، واسمه أمير كوهين "أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية" للكشف عن ذيول وملابسات السطو الذي لم يكن جديدًا، فقد سبقته سرقات شبيهة.