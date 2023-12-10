مجهولون نهبوا شاحنة للجيش الإسرائيلي وخرجوا غانمين 20 ألف رصاصة

وعلى الرغم من وجود كاميرات للمراقبة العامة وبنى تحتية تحمي النقل العسكري إجمالاً، إلا أن السارقين تمكنوا بسهولة من الاختفاء عن محيط "تسيليم" الموصوفة بأنها أكبر قاعدة لتدريب القوات البرية في الجيش، الذي اعترف أمس الأحد بالسرقة، وسمح بنشر خبرها، مع معلومات ذكرت أن قائد المنطقة الجنوبية، واسمه أمير كوهين "أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية" للكشف عن ذيول وملابسات السطو الذي لم يكن جديدًا، فقد سبقته سرقات شبيهة.