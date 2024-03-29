المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل عشرات العسكريين السوريين في غارات إسرائيلية على حلب

قُتل عشرات العسكريين، فجر الجمعة، في غارات إسرائيلية على عددٍ من النقاط في ريف مدينة حلب، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن "42 عسكرياً سورياً" قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت "محيط مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني" في ريف حلب بشمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية في وقتٍ مبكرٍ من يوم الجمعة، إن عدداً من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا- جنوب شرق حلب، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب".
وأضافت، في بيان، أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بالتزامن مع "اعتداءٍ بالطيران المسيّر نفّذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولةٍ منها استهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".
وأردفت قائلة: "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عددٍ من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
ولم تذكر الوزارة عدداً محدداً للقتلى، ولم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدرٍ عسكري لم تسمه بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت "عدداً من النقاط في ريف حلب" مما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى من "مدنيين وعسكريين" لم تحدّد عددهم، فيما رفض الجيش الإسرائيلي -كعادته- الإدلاء بأيّ تعليق.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ما لا يقل عن "42 عسكرياً سورياً" قُتلوا فجر الجمعة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت "محيط مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني" في ريف حلب في شمال سوريا.
وأفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز بأن الضربات الإسرائيلية على حلب قتلت خمسة من مقاتلي "حزب الله".