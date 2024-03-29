المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل عشرات العسكريين السوريين في غارات إسرائيلية على حلب

وأضافت، في بيان، أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بالتزامن مع "اعتداءٍ بالطيران المسيّر نفّذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولةٍ منها استهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".