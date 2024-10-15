استشهاد 17 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات وخانيونس

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان وجُرح ثمانية آخرون؛ وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصفٍ جوي ومدفعي عنيف طال المناطق الشمالية والشرقية من مخيم البريج.