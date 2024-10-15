استشهاد 17 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات وخانيونس

استُشهد 17 فلسطينياً وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ مختلفة في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على مخيم النصيرات ومدينة خانيونس.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً شرق مدينة خانيونس- جنوبي قطاع غزة، كما استُشهد خمسة آخرون في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على منزلٍ آخر في منطقة الفخاري- شرق المدينة.
وفي وسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان وجُرح ثمانية آخرون؛ وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصفٍ جوي ومدفعي عنيف طال المناطق الشمالية والشرقية من مخيم البريج.