الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس

وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف المراكز والمنظمات الطبية والإغاثية؛ مؤكدًا أن الهدف من عمليات قصف المراكز الطبية هو إعاقة عمل المنظمات والمؤسسات الطبية في القطاع، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ90 على التوالي.