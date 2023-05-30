"بلينكن": الكونغرس يربط بين تزويد تركيا بـ F16 وموافقتها على انضمام السويد للناتو

وتفصيلاً، قال "بلينكن" في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي: "فيما يتعلق بمقاتلات "إف-16"، فإن إدارتنا كانت واضحة جدًا، في أنه من المهم أن تمتلك تركيا مقاتلات "إف-16" وأطقم تحديثها، بصفتها عضوًا رئيسيًا في التحالف، حتى تتمكن من العمل وفقًا لأعلى معايير التحالف وتكون متوافقة تمامًا مع أي حليف آخر.