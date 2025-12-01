روسيا تعلن السيطرة على بوكروفسك الاستراتيجية وتضيق الخناق على أوكرانيا شرقًا

أعلنت روسيا، أمس الاثنين، أنها سيطرت على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا، والتي تُعد خط إمداد استراتيجيًا للقوات الأوكرانية، إضافة إلى بلدة فوفشانسك في شمال شرقي البلاد.
وقال الكرملين عبر منصة "تلغرام" إن "رئيس الأركان فاليري غيراسيموف قدم تقريرًا لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين حول تحرير مدينتي كراسنوارميسك (الاسم الروسي لبوكروفسك) وفوفشانسك".
كما أوضح الكرملين أن هذا التقرير رُفع إلى بوتين مساء الأحد، لكن الإعلان عنه لم يصدر إلا الاثنين.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية بُعيد ذلك مقطع فيديو قالت إنه يُظهر جنودًا روسًا يرفعون علمهم في الساحة المركزية لمدينة بوكروفسك.
من جهته، وصف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف السيطرة على فوفشانسك بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق النصر وتحقيق أهداف" موسكو في أوكرانيا.
ووفقًا لما نقلته العربية.نت، تكتسي مدينة بوكروفسك، التي كان يقطنها نحو 60 ألف شخص قبل الحرب، أهمية استراتيجية كبرى لوقوعها عند تقاطع طرق وخطوط سكك حديد تؤدي إلى آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.
فيما سيُصعّب سقوطها إيصال الإمدادات إلى القوات الأوكرانية في محاور أخرى من الجبهة، كما يوفر للقوات الروسية منصة للتقدم غربًا، حيث الدفاعات الأوكرانية أقل كثافة، وشمالًا باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين.
كذلك يهدد سقوطها بتطويق الحامية الأوكرانية في مدينة ميرنوغراد المجاورة.
وكانت كييف قد أرسلت تعزيزات إلى بوكروفسك مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، بينها قوات خاصة، ونفت أي حصار لقواتها في المنطقة.
أما فوفشانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق)، فهي محور معارك منذ مايو (أيار) 2024، وقد دُمّرت بشكل شبه كامل، في حين ظلت خطوط القتال فيها ثابتة لأشهر قبل التقدم الروسي الأخير.