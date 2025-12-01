روسيا تعلن السيطرة على بوكروفسك الاستراتيجية وتضيق الخناق على أوكرانيا شرقًا

ووفقًا لما نقلته العربية.نت، تكتسي مدينة بوكروفسك، التي كان يقطنها نحو 60 ألف شخص قبل الحرب، أهمية استراتيجية كبرى لوقوعها عند تقاطع طرق وخطوط سكك حديد تؤدي إلى آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.