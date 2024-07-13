"سي إن إن": أمريكا امتنعت عن معاقبة كتيبة إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين

وفي رسالة حصلت عليها "سي إن إن"، أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل "على تحديد مسار للإصلاح الفعال" لكتيبة "نتساح يهودا"، ولم تذكر الرسالة اسم الوحدة، لكن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أكدوا لـ"سي إن إن" أن "بلينكن" كان يشير إلى "نتساح يهودا"، التي اتهمت بسلسلة من الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة على مدى السنوات العشر الماضية؛ بما في ذلك وفاة رجل فلسطيني- أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا في عام 2022.