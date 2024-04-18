"جمعا معلومات عن منشآت أمريكية".. ألمانيا تعتقل "مواطنَيْن" يتجسّسان لصالح روسيا

من جهتهم بيّن المدّعون أن "ديتر" كان يتشارك معلومات مع شخص مرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية منذ أكتوبر "تشرين الأول" 2023؛ للبحث في أعمال تخريبية محتملة على الأراضي الألمانية، وكانت تلك الأعمال تهدف خصوصًا إلى تقويض الدعم العسكري المقدّم من ألمانيا لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي.