بوتين يقدم تهانيه لتشارلز الثالث

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عامًا، يوم الخميس، بعد جلوسها على العرش سبعين عامًا؛ بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدّة جيدًا لفترة حداد تستمر أيامًا، وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلًا على أسبوع.