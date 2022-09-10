بوتين يقدم تهانيه لتشارلز الثالث

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تهانيه الصادقة" لتشارلز الثالث، بعد تنصيبه رسميًّا ملكًا جديدًا لبريطانيا، اليوم السبت.
وبحسب السفارة الروسية في لندن على تويتر: فقد تمنّى الرئيس الروسي لملك بريطانيا "النجاح".
وأُعلن تشارلز رسميًّا ملكًا جديدًا لبريطانيا، اليوم السبت، في مراسم أقيمت في قصر سانت جيمس؛ حيث هتف رؤساء الوزراء السابقون والأساقفة وعدد من الساسة: "حفظ الله الملك".
ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عامًا، يوم الخميس، بعد جلوسها على العرش سبعين عامًا؛ بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدّة جيدًا لفترة حداد تستمر أيامًا، وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلًا على أسبوع.
وقال تشارلز في بيان شخصي: "مع القيام بالمهمة الثقيلة التي كُلفت بها، والتي أكرس لها الآن ما تبقى من حياتي، أدعو الرب أن يرشدني ويوفقني".
وتلا بيان التنصيب علنًا في العواصم الأخرى بالمملكة المتحدة: إدنبرة في اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية، وكارديف في ويلز، وفي مواقع أخرى أيضًا.