مع اقتراب الشتاء.. "الأونروا" تحذر من المجاعة في غزة

وأشارت إلى أن المستشفيات قد أبلغت عن نفاد إمدادات الدم والأدوية وتوقف سيارات الإسعاف عن العمل، مضيفةً أن موظفي الأونروا محاصرون داخل المباني السكنية غير قادرين على مغادرتها، حيث توقفت الآبار الثمانية التي تديرها الأونروا في جباليا عن العمل، ما ترك السكان دون مياه صالحة للشرب.