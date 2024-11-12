مع اقتراب الشتاء.. "الأونروا" تحذر من المجاعة في غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، من المجاعة في قطاع غزة، مع اقتراب الشتاء حيث ينام النازحون على الأرض، معربةً عن قلقها إزاء مصير 500 ألف شخص في غزة.
وأوضحت المتحدثة باسم "الأونروا" لويز ووتريدج، أن حجم المساعدات التي تدخل حاليًا إلى قطاع غزة بمتوسط 37 شاحنة يوميًا، لا يكفي لسكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة، وهو ما يمثل 6% من حجم الإمدادات التجارية والإنسانية التي كانت تدخل غزة قبل الحرب.
وأكدت ووتريدج أن وكالات الأمم المتحدة ممنوعة من الوصول إلى شمال غزة، حيث لم يتلقّ نحو 80% من جميع سكان القطاع أي 1,7 مليون شخص، حصصهم الغذائية خلال شهر أكتوبر.
وأشارت إلى أن المستشفيات قد أبلغت عن نفاد إمدادات الدم والأدوية وتوقف سيارات الإسعاف عن العمل، مضيفةً أن موظفي الأونروا محاصرون داخل المباني السكنية غير قادرين على مغادرتها، حيث توقفت الآبار الثمانية التي تديرها الأونروا في جباليا عن العمل، ما ترك السكان دون مياه صالحة للشرب.
ودعت المتحدثة باسم "الأونروا"، السلطات الإسرائيلية إلى السماح بوصول العاملين الإنسانيين والمساعدات إلى المناطق المحاصرة.