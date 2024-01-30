الصين تؤكد دعمها للحكومة الشرعية والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية

وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، مضيفًا بأن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك، ومدى فاعلية ذلك التواصل.