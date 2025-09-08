فيديو وتفاصيل عملية القدس .. مقتل 7 وإصابة 14 عند مستوطنة راموت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء إطلاق نار عند مفترق مستوطنة راموت قرب القدس، بينهم 7 إصابات وُصفت بالخطيرة، فيما جرى إسعاف عدد من المصابين في موقع الهجوم، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.