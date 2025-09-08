فيديو وتفاصيل عملية القدس .. مقتل 7 وإصابة 14 عند مستوطنة راموت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء إطلاق نار عند مفترق مستوطنة راموت قرب القدس، بينهم 7 إصابات وُصفت بالخطيرة، فيما جرى إسعاف عدد من المصابين في موقع الهجوم، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن العملية نُفذت على يد شخصين قدما من الضفة الغربية، يُرجح أنهما من بلدتي القبيبة وقطنة شمال غرب القدس المحتلة.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المنفذين يبلغان من العمر نحو 20 عامًا، وينحدران من منطقة رام الله، ولا يملكان سوابق أمنية أو تصاريح دخول إلى إسرائيل.
وأضافت أن السلاح المستخدم في العملية، الذي عُثر عليه في مكان الحادث، هو بندقية من طراز "كارلو".
وفي أعقاب الهجوم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية، كما أغلق الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة رام الله، وسط استنفار أمني واسع.
وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا عقب الهجوم بعنوان "هجوم إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس".
وجاء في البيان:
تم تحييد المنفذين، وقوات كبيرة تعمل في موقع الحادث.
في وقت سابق، وصل مسلحان بسيارة إلى مفترق راموت وأطلقا النار على محطة حافلات.
رداً على ذلك، أطلق أحد أفراد قوات الأمن ومدني كانا متواجدين في الموقع النار على المسلحين، وتم تحييدهما.