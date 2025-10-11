آلاف الفلسطينيين يعودون إلى منازلهم المدمّرة في غزة مع بدء الانسحاب الإسرائيلي

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى منازلهم المدمّرة في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة وبدء القوات الإسرائيلية بالانسحاب من بعض المناطق، في خطوة أولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.
وتحركت حشود كبيرة شمالاً نحو مدينة غزة، بينما شقّ آخرون طريقهم عبر خان يونس المدمّرة في الجنوب، في مشهدٍ امتزجت فيه الدموع بالأمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفرق الطبية انتشلت نحو مئة جثة من أنحاء القطاع عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تنص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من المدن الرئيسية مع بقائها في نحو نصف أراضي القطاع، تمهيداً لعودة الأسرى واستئناف المساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال عدد من العائدين إنهم وجدوا أحياءهم مدمّرة بالكامل، فيما عبّر آخرون عن فرحتهم بالعودة رغم فقدان منازلهم.
ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة إلى عدم دخول المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرته.
من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن الحركة تلقت ضمانات من الإدارة الأميركية والوسطاء بإنهاء الحرب بشكل كامل، في وقت يأمل فيه الفلسطينيون أن تكون هذه العودة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.