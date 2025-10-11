آلاف الفلسطينيين يعودون إلى منازلهم المدمّرة في غزة مع بدء الانسحاب الإسرائيلي

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى منازلهم المدمّرة في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة وبدء القوات الإسرائيلية بالانسحاب من بعض المناطق، في خطوة أولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.