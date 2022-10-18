الإمارات تستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على "التصريحات العنصرية" لـ"بوريل"

استدعت الإمارات، اليوم (الاثنين)، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها، طالبة تفسير ما وصفته بـ"تصريحات عنصرية" أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن وزارة الخارجية شددت على أن التصريحات كانت "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية وتساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي".
وفي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وتم تداولها على الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف "بوريل" أوروبا بأنها "حديقة" ومعظم العالم بأنه "غابة يمكن أن تغزو الحديقة".