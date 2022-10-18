الإمارات تستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على "التصريحات العنصرية" لـ"بوريل"

وفي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وتم تداولها على الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف "بوريل" أوروبا بأنها "حديقة" ومعظم العالم بأنه "غابة يمكن أن تغزو الحديقة".