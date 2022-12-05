تأثرت بـ"كورونا" وحرب أوكرانيا لكنها ارتفعت.. كم بلغت مبيعات السلاح في 2021؟

من جانبه، بين الباحث في معهد "سيبري" والمشارك في إعداد التقرير، نان تيان، أنّ التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة، كما أدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد.