4 قتلى وعشرات الجرحى في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا

وبحسب موقع سكاي نيوز، قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "حرر قرية أرخانغليسكا" إلى الشمال الغربي من أفدييفكا، في منطقة دونيتسك، التي تقع على مقربة من قرى أخرى، سبق لروسيا أن سيطرت عليها في مايو.