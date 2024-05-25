4 قتلى وعشرات الجرحى في ضربات روسية على خاركيف بأوكرانيا

قال مسؤولون محليون إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب العشرات، في ضربات روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية.
ووجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء لحلفاء أوكرانيا الغربيين؛ للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية، والحفاظ على مدن البلاد آمنة.
وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف إن أربعة قُتلوا في استهداف متجر بقنبلتين موجهتين، مضيفًا بأن 40 شخصًا أُصيبوا في الهجوم، فيما لا يزال مصير 16 غير معلوم.
وكان الجيش الروسي قد أعلن السيطرة على قرية جديدو شرق أوكرانيا، بالقرب من منطقة أوتشريتينا؛ إذ أحزر تقدمًا سريعًا في الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب موقع سكاي نيوز، قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "حرر قرية أرخانغليسكا" إلى الشمال الغربي من أفدييفكا، في منطقة دونيتسك، التي تقع على مقربة من قرى أخرى، سبق لروسيا أن سيطرت عليها في مايو.
وتُعتبر بلدة أوتشريتينا ذات موقع استراتيجي في دونيتسك؛ إذ شكلت مفترق طرق لإيصال المساعدات للقوات الأوكرانية على جبهات القتال.