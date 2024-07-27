عشرات القتلى والجرحى إثر ضربة صاروخية على بلدة "مجدل شمس".. وحزب الله ينفي مسؤوليته

قُتل وأُصيب عشرات الأشخاص اليوم السبت إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.
ونُفِّذ الهجوم بصاروخ، وأصاب ملعبًا لكرة القدم.
وكشفت الخدمة الطبية الإسرائيلية أن 10 أشخاص قُتلوا، وأُصيب 30 آخرون، من بينهم حالات حرجة.
وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديثات، ويجري مشاورات بشأن الحادث.
كما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر"، مشيرًا إلى أن "الرد سيكون بناء على ذلك".
في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الضربة على مجدل شمس، وقال في بيان إنه ينفي نفيًا قاطعًا "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن لا علاقة له بالحادث على الإطلاق.