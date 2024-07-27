عشرات القتلى والجرحى إثر ضربة صاروخية على بلدة "مجدل شمس".. وحزب الله ينفي مسؤوليته

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الضربة على مجدل شمس، وقال في بيان إنه ينفي نفيًا قاطعًا "الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكدًا أن لا علاقة له بالحادث على الإطلاق.