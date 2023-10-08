غياب ساعتين.. أين كان سلاح الجو الإسرائيلي أثناء عملية "طوفان الأقصى"؟

لا تزال الأوساط الإسرائيلية في حالة من الصدمة مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث؛ إذ بدأت العملية السبت الماضي، عبر هجوم صاروخي واسع النطاق، شنته الفصائل الفلسطينية برًّا وبحرًا وجوًّا، مُوجِّهة آلاف الصواريخ نحو مختلف البلدات والمدن الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، مع اقتحام مقاتلين فلسطينيين برًّا مناطق إسرائيلية عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وأيضًا طائرات شراعية، ودون أي إنذارات مسبقة.