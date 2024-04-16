استشهاد أكثر من عشرة آلاف امرأة في غزة

وقدّرت الوكالةُ التابعة للأمم المتحدة أنّ 19 ألف طفل يتيم جراء مقتل 6 آلاف أم في غزة، كما لا تستطيع أكثرُ من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصولَ على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.