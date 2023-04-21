"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 41 ألف كيس طحين في حلب وإدلب بسوريا

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444 هـ، البالغة 277 طنًا من الأرز في مدن جروي، وبوصاصو، و قرظو، و جالكعيو التابعة لولاية بونتلاند، ومدينة هرجيسا ، يستفيد منها 83.100 فرد .