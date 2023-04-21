"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 41 ألف كيس طحين في حلب وإدلب بسوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 41.032 كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 246.192 فردًا، ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في سوريا للعام1444هـ.
جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
من ناحية أخرى، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 253 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بالعاصمة بيروت، وصيدا، وصور، وحاصبيا، والكورة ومنطقة وادي خالد، والبقاع الأوسط، والبقاع الغربي بالجمهورية اللبنانية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية، والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 48 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق كوكس بازار، ساتيان، وميربور، وكوشتيا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 12,000 فرد بواقع 2,000 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.200 كيس أرز في مدينة هرجيسا بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 19.200 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444 هـ، البالغة 277 طنًا من الأرز في مدن جروي، وبوصاصو، و قرظو، و جالكعيو التابعة لولاية بونتلاند، ومدينة هرجيسا ، يستفيد منها 83.100 فرد .
في سياق آخر، وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 780 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة كنفاني غنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 4,649 فردًا.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم .