إعلان وشيك لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء) عن أمل بلاده في الإعلان عن الاتفاق حول ترسيم الحدود المائية مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن؛ خاصة وأن الصيغة النهائية للاتفاق مُرضية لبيروت.
وأوضح "عون" أن مشاورات ستُجرى مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، لاتخاذ موقف نهائي بشأن صيغة الاتفاق؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جهته، بيّن كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلياس بو صعب، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين؛ لكن الاتفاق النهائي يحتاج موافقة من الرئيس اللبناني الذي سيعلن قراره في وقت لاحق اليوم.
وأدلى "بو صعب" بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع "عون"، وإطلاعه على أحدث مسودة للاتفاق تَسَلمها في وقت متأخر أمس من الفريق الأمريكي الذي يتوسط في النزاع البحري بين البلدين.
وكان مفاوضان من لبنان وإسرائيل قد أعلنا في وقت سابق اليوم، أن الطرفين تَسَلما مسودة نهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بينهما، تفي بكل متطلباتهما، ويمكن أن تؤدي قريبًا إلى "اتفاق تاريخي".