إعلان وشيك لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وكان مفاوضان من لبنان وإسرائيل قد أعلنا في وقت سابق اليوم، أن الطرفين تَسَلما مسودة نهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بينهما، تفي بكل متطلباتهما، ويمكن أن تؤدي قريبًا إلى "اتفاق تاريخي".