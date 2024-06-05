في ذكرى الـ80 لـ"إنزال النورماندي".."بايدن" يزور فرنسا لتعميق العلاقات مع الحلفاء

ومن المرجح أن تكون الزيارة المهيبة إلى نورماندي والزيارة الرسمية اللاحقة إلى باريس، تحت المراقبة عن كثب بعد أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قصة تشكك في قدرات الرئيس العقلية خلف الأبواب المغلقة، وقد أعادت القصة، التي نُشرت بعد وقت قصير من إقلاع طائرة الرئاسة الأمريكية متوجهة إلى فرنسا، مسألة عمر "بايدن" إلى صدارة المحادثات السياسية قبل أسابيع شاقة من السفر تشمل الرحلة إلى فرنسا، والعودة إلى واشنطن، وقمة مجموعة السبع في إيطاليا، وحفل جمع التبرعات في لوس أنجلوس في 15 يونيو، وقد ندد البيت الأبيض بتقرير الصحيفة.