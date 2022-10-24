فرنسا تدين الهجوم الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت باليمن

وأكدت "الخارجية الفرنسية" في بيان اليوم أن الهجوم هو تهديد غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة ويشكل هذا النوع من الاعتداءات انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي.