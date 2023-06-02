موسكو "تستغل" المراهقين في الدعاية الإعلامية المضلّلة لحربها في كييف

من الناحية الرسمية تتمثّل وظيفة مالكفيتش في إدارة القنوات التلفزيونية التي تمولها الدولة في مدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس بريغوجين، لكن في صيف عام 2022 انتقل إلى المناطق التي كان مسيطرًا عليها آنذاك في أوكرانيا، جاعلًا من مدينة خيرسون الجنوبية مقرًّا له.