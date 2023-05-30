30 جريحاً من قوات حفظ السلام خلال مواجهات في كوسوفو

أُصيب نحو 30 من قوة حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو، الإثنين، خلال مواجهات مع متظاهرين صرب طالبوا بمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين، في اقتراعٍ مثيرٍ للجدل، من تولي مناصبهم.