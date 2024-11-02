ولاية بنسلفانيا.. أمر قضائي بشأن بطاقات اقتراع الناخبين

أمر قاضٍ في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، مجلسَ انتخابات مقاطعة إيري بإصدار بطاقات اقتراع لما يصل إلى 17 ألف ناخب لم يتلقَّوْا بطاقات الاقتراع المطلوبة عبر البريد قبل انتخابات 5 نوفمبر.
رفع الحزبُ الديمقراطي في الولاية دعوى قضائية، الأربعاء، ضدّ مجلس انتخابات المقاطعة؛ اعتراضًا على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.
وفي الدعوى القضائية قال الحزب: إن التقاعس أدّى إلى "تأخيرات وصعوبات كبيرة في الإدلاء بالأصوات"، وربما انتهك حقّ التصويت للعديد من الناخبين.
تعدّ ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجّح أن تحدّد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ولدى الولاية 19 صوتًا في المجمع الانتخابي؛ لذا فهي تعدُّ الجائزة الأكبر بين الولايات المتأرجحة، ويرى كلٌّ من الديمقراطيين والجمهوريين أنّ الفوز فيها ضروري.