ولاية بنسلفانيا.. أمر قضائي بشأن بطاقات اقتراع الناخبين

رفع الحزبُ الديمقراطي في الولاية دعوى قضائية، الأربعاء، ضدّ مجلس انتخابات المقاطعة؛ اعتراضًا على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.