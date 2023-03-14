تفاصيل إسقاط الدرون الأمريكية.. موسكو تنفي تورطها وواشنطن تستدعي السفير الروسي

وتفصيلاً، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسيرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وباتجاه الحدود الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، مشيرة إلى أن الطيارين الروس لم يحتكوا بالطائرة، وأنها سقطت بعد اختلال توازنها في الجو وفقدانها ارتفاعها إثر مناورة حادة، قبل أن تصطدم بالماء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.