العقوبات تضطر شركات دولية لتعليق مشاركتها في مشروع روسي ضخم للغاز الطبيعي

ونقلت "كوميرسانت" عن مصادر لم تسمها في الحكومة الروسية، أن الشركتين الصينيتين إلى جانب توتال إنرجيز الفرنسية وكونسورتيوم ميتسوي اليابانية والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن "جوجميك" اللتين تمتلك كل منهما أيضًا عشرة بالمئة في المشروع، أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن المشاركة في المشروع، وفقاً لـ"فرانس برس".