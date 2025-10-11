67,682 قتيلًا و170,033 جريحًا و9,500 مفقود.. غزة تنزف تحت وطأة حرب مستمرة منذ 735 يومًا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى (67,682) قتيلاً و(170,033) جريحًا، فيما لا يزال (9500) شخص في عداد المفقودين بعد 735 يومًا من الحرب.