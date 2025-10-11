67,682 قتيلًا و170,033 جريحًا و9,500 مفقود.. غزة تنزف تحت وطأة حرب مستمرة منذ 735 يومًا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى (67,682) قتيلاً و(170,033) جريحًا، فيما لا يزال (9500) شخص في عداد المفقودين بعد 735 يومًا من الحرب.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن آلاف العائلات ما زالت تبحث عن ذويها بين الركام، بينما تواصل طواقم الإنقاذ عملياتها رغم ضعف الإمكانيات.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن مصادر طبية، فقد وصلت حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى (151) شهيدًا، بينهم (116) جثة منتشلة من تحت الأنقاض، إضافة إلى (72) مصابًا نُقلوا إلى المستشفيات.
كما أشارت المصادر إلى أن ضحايا لقمة العيش – ممن قضوا أثناء محاولتهم تأمين الغذاء – ارتفعوا إلى (2,615) شهيدًا وأكثر من (19,177) مصابًا.
وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم، سجلت المستشفيات (13,598) قتيلاً و(57,849) مصابًا.
وبسبب المجاعة وسوء التغذية، توفي (463) شخصًا بينهم (157) طفلًا، فيما سُجل منذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة، (185) حالة وفاة من بينهم (42) طفلًا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الجمعة، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية الاتفاق في وقت متأخر من الليل.