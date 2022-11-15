"الطاقة الدولية": الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين

حذرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الثلاثاء)، من أن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريباً تنفيذه على الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية عميقة.