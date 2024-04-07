أطلقت من غزة ولبنان وسوريا.. قصف "إسرائيل" بـ 12,235 صاروخاً منذ اندلاع حرب غزة

مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحصاء اليوم (الأحد) أن عدد الصواريخ التي أطلقت على "إسرائيل" خلال الأشهر الستة بلغ نحو 9100 من غزة و3100 من لبنان و35 من سوريا.