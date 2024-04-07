أطلقت من غزة ولبنان وسوريا.. قصف "إسرائيل" بـ 12,235 صاروخاً منذ اندلاع حرب غزة

مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحصاء اليوم (الأحد) أن عدد الصواريخ التي أطلقت على "إسرائيل" خلال الأشهر الستة بلغ نحو 9100 من غزة و3100 من لبنان و35 من سوريا.
وأفاد الاحتلال في بيان بمقتل 600 من عناصره وإصابة 3188 منذ السابع من أكتوبر؛ بينهم 256 لاقوا حتفهم منذ انطلاق العملية البرية بالقطاع.
وأضاف أن عدد قتلى الجيش منذ اندلاع حرب غزة؛ نتيجة الحوادث خلال العمليات بلغ 41 منهم 20 قتلوا بنيران صديقة.
وذكر أنه قصف نحو 32 ألف هدف من الجو في غزة و1400 على الجبهة الشمالية.
وأشار إلى أنه "قضى على أكثر من 12 ألف مسلح في قطاع غزة وما يزيد على 330 مسلحاً في الجبهة الشمالية منذ بدء الحرب".