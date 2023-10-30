"البنتاجون": قواتنا استهدفت عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران لإرسال رسالة ردع لطهران

وفي وقتٍ سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي بانطلاق صفارات الإنذار في منطقة القدس، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل، فيما أفاد إعلام فلسطيني بإطلاق "رشقة صاروخية ثقيلة" من قطاع غزة تجاه القدس، وأنه تردد دوي انفجارات في المدينة. وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية أخرى اليوم منها بئر السبع والنقب وأسدود وعسقلان. وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية جديدة.