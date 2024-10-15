صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.. وحزب الله يسقط مسيرة من نوع "هرمس 450"

على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه، أعلن حزب الله مساء الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز هرمس 450، في ثاني إعلان من نوعه خلال يوم واحد.
وأورد في بيان أن عناصره قاموا بـ"إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمس 450"، مضيفاً أنها "شوهدت تحترق" في أجواء إسرائيل.
وتجددت الاشتباكات في بلدة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوب لبنان بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل، وسقط صاروخ في طبريا دون تفعيل صافرات الإنذار.
وقالت مراسلة قناة العربية إنه تم اعتراض مسيّرة في طبريا عبرت الأجواء من جنوب لبنان، كما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى.
جاء ذلك فيما نفذ الطيران الإسرائيلي بوقت سابق الثلاثاء سلسلة غارات على بلدات حانين وتولين وياطر جنوب لبنان، كما قصف عدة بلدات في قضاء النبطية ومرجعيون فضلاً عن بنت جبيل (الجنوب).
واستهدفت غارة من مسيّرة دراجة نارية في بلدة كفرصير، ولم يفد عن وقوع إصابات. كذلك طالت غارة أخرى بلدة جرجوع في إقليم التفاح، ما أدى إلى مقتل 4.
أما في البقاع (شرقاً) فنفّذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، استهدفت العيشية المحمودية مروراً بأطراف قليا ووادي برغز والسريرة، وصولاً حتى سحمر في البقاع الغربي، دون الإبلاغ عن إصابات.
وقصف الطيران الإسرائيلي بلدة رياق أيضاً، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وفي قضاء الهرمل، أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة جرماش على الحدود في الهرمل من الجهة السورية.
في المقابل، أطلق حزب الله أكثر من 20 صاروخاً نحو حيفا وضواحيها، فضلاً عن الجليل في الشمال، فيما تم اعتراض أكثر من 10 صواريخ فوق خليج حيفا، بينما سقط عدد آخر في مناطق مفتوحة.
وأصيب مبنى في كريات بيالك بضواحي حيفا بتلك الصواريخ، فيما تسللت مسيرة أطلقت من لبنان نحو نهاريا شمال إسرائيل.
وأتت تلك التطورات بعد ليلة من الغارات العنيفة المكثفة على قرى وبلدات قضاء بعلبك، حسب الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية).
وأضافت الوكالة أن عصف الغارات طال "قبّة دورس" الأثرية في منطقة دورس، والمشدودة من حجارة وأعمدة قلعة بعلبك الأثرية، حيث تصدّعت وانهار قسم من تاجها العلوي. علماً أن قلعة بعلبك الأثرية مصنفة من قبل منظمة اليونيسكو ضمن التراث العالمي، ما يشمل بالتالي كل ملحقاتها في المواقع الأثرية والتاريخية في مدينة بعلبك.
وكان لمستشفى "المرتضى" المجاور نصيب من الأضرار المادية والتصدعات جراء غارات ليل الاثنين.