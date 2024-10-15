صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.. وحزب الله يسقط مسيرة من نوع "هرمس 450"

وأضافت الوكالة أن عصف الغارات طال "قبّة دورس" الأثرية في منطقة دورس، والمشدودة من حجارة وأعمدة قلعة بعلبك الأثرية، حيث تصدّعت وانهار قسم من تاجها العلوي. علماً أن قلعة بعلبك الأثرية مصنفة من قبل منظمة اليونيسكو ضمن التراث العالمي، ما يشمل بالتالي كل ملحقاتها في المواقع الأثرية والتاريخية في مدينة بعلبك.