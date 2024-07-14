ارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة أبو عريبان وسط قطاع غزة إلى 15 شهيدًا

وفي السياق أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أعقاب المجزرة الجديدة التي استهدفت فيها قوات الاحتلال آلاف النازحين في مدرسة للأونروا؛ أن ما يحدث خطير للغاية ويزج بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية، وأنه لا مكان آمن في غزة.