ارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة أبو عريبان وسط قطاع غزة إلى 15 شهيدًا

ارتفع عدد شهداء مجزرة مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم؛ إلى 15 شهيدًا و80 جريحًا.
وأفاد مدير مستشفى العودة بمخيم النصيرات بأن أكثر من 70% من جرحى المجزرة الجديدة هم من النساء والأطفال النازحين.
وفي السياق أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أعقاب المجزرة الجديدة التي استهدفت فيها قوات الاحتلال آلاف النازحين في مدرسة للأونروا؛ أن ما يحدث خطير للغاية ويزج بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية، وأنه لا مكان آمن في غزة.