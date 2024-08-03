الصومال.. مقتل منفّذي هجوم شاطئ مقديشو وارتفاع الحصيلة إلى 32 قتيلًا

أفادت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف شاطئ "ليدو" الشهير في العاصمة الصومالية، في وقت متأخر من ليل الجمعة.
وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدن حسن للصحفيين: "قُتل أكثر من 32 مدنيًّا في هذا الهجوم، وأُصيب حوالي 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة"؛ بحسب فرانس برس.
وأعلنت الشرطةُ الصومالية، اليوم، مقتلَ منفّذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم "بيج فيو" الواقع في شاطي ليدو بحي عبدالعزيز بالعاصمة مقديشو.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد شارك في تنفيذ العملية أجهزة الأمن، وتم إنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين هناك، وتمكّنت قوات الأمن من تصفية العناصر الإرهابية المهاجمة على متنزه "ليدو"، والبالغ عددهم خمسة إرهابيين.