الصومال.. مقتل منفّذي هجوم شاطئ مقديشو وارتفاع الحصيلة إلى 32 قتيلًا

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد شارك في تنفيذ العملية أجهزة الأمن، وتم إنقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين هناك، وتمكّنت قوات الأمن من تصفية العناصر الإرهابية المهاجمة على متنزه "ليدو"، والبالغ عددهم خمسة إرهابيين.