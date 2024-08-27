أوكرانيا: قواتنا تسيطر على 100 بلدة وتأسر 594 جنديًّا روسيًّا في كورسك

وذكرت قناتان روسيتان على تطبيق تلغرام، لهما صلة بأجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء؛ أن القوات الأوكرانية شنّت هجومًا على موقع حدودي في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا، فيما لم تؤكد أي جهة رسمية بعد وقوع قتال هناك.