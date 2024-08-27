أوكرانيا: قواتنا تسيطر على 100 بلدة وتأسر 594 جنديًّا روسيًّا في كورسك

أعلن قائدُ الجيش الأوكراني "أولكسندر سيرسكي"، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة و1294 كيلومترًا مربَّعًا في منطقة كورسك الحدودية الروسية؛ حيث أسرت 594 جنديًّا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.
وقال "سيرسكي" خلال منتدى في كييف: "حتى اللحظة سيطرنا على 1294 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، ومئة بلدة.. تم أسر 594 عنصرًا من القوات الروسية في هذه المنطقة".
يأتي هذا في وقت وردت فيه أنباء عن قيام القوات الأوكرانية بشنّ هجوم على موقع حدودي في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لكورسك.
وذكرت قناتان روسيتان على تطبيق تلغرام، لهما صلة بأجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء؛ أن القوات الأوكرانية شنّت هجومًا على موقع حدودي في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا، فيما لم تؤكد أي جهة رسمية بعد وقوع قتال هناك.
يشار إلى أن بيلغورود متاخمة لمنطقة كورسك الروسية التي استولت القوات الأوكرانية على بعض أراضيها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقالت قناة "ماش" على تلغرام: إن نحو 500 جندي أوكراني شنّوا هجومًا على نقطتَيْ تفتيش روسيتين في نخوتييفكا وشيبكينو في منطقة بيلغورود.
وأشارت إلى أن ما يصل إلى 200 جندي أوكراني مدعومين بمركبات قتالية للمشاة، حاولوا عبور الحدود في نخوتييفكا، لكن المدفعية الروسية أطلقت النار عليهم.
على صعيد آخر كشف الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أجرت اختبارًا ناجحًا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.
وقال "زيلينسكي" في منتدى في كييف: "قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، لكنني أريد أن أشارككم فيه".
وأشاد بصناعة الدفاع الأوكرانية التي أشرفت على هذا المشروع، لكنّه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الأسلحة.
وكان وزير الدفاع "رستم عمروف" أكّد أن أوكرانيا تستعدّ للردّ على الضربات الجوية الروسية بأسلحة من إنتاجها الخاص.
وقال "عمروف": "هذا يثبت مرة أخرى أنه لتحقيق النصر نحتاج إلى قدرات بعيدة المدى ورفع القيود المفروضة على الضربات على المنشآت العسكرية للعدو".
وأوضح أن "أوكرانيا تستعدّ لاستجابتها الخاصة، أسلحة من إنتاجها الخاص".
وكشف "زيلينسكي" سابقًا أن أوكرانيا طوّرت طائرة بدون طيار صاروخية باليانيتسيا محلية الصنع، وأكد أنها استخدمت بالفعل ضد روسيا.
ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا بطرق مختلفة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية.