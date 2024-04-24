16 منظمة أممية وإنسانية: 282 مليون شخص عانوا من الجوع خلال 2023

تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال العام الماضي؛ حيث احتاج نحو 282 مليون شخص لمساعدة طارئة جراء النزاعات، ولاسيما في قطاع غزة والسودان، فضلًا عن ظواهر مناخية قصوى وصدمات اقتصادية؛ بحسب تحذيرات 16 منظمة للأمم المتحدة وأخرى إنسانية، في تقرير بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال 2023، نشر اليوم "الأربعاء".
ويشكل هذا العددُ زيادةً قدرها 24 مليونًا مقارنة بالعام 2022، ولا تزال الآفاق قاتمة للسنة الراهنة، وفقًا لما جاء في التقرير العالمي الأخير لشبكة المعلومات حول الأمن الغذائي، الذي أعدته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.
وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ الذي يشير إلى وضع تكون فيه حياة الفرد أو سبل عيشه مهددة بخطر داهم؛ لأنه عاجز عن توفير الغذاء بشكل مناسب.
وهذا التفاقم الأخير ناجم جزئيًّا أيضًا عن زيادة في عدد المناطق المشمولة بالتقرير.
وكان ثمة 700 ألف شخص على شفا المجاعة في 2023، بينهم 600 ألف في غزة. وقد ارتفع هذا العدد في قطاع غزة خلال السنة الراهنة بسبب استمرار الحرب وانتشار الجوع ليصل إلى "1.1" مليون نسمة.