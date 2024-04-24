16 منظمة أممية وإنسانية: 282 مليون شخص عانوا من الجوع خلال 2023

تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال العام الماضي؛ حيث احتاج نحو 282 مليون شخص لمساعدة طارئة جراء النزاعات، ولاسيما في قطاع غزة والسودان، فضلًا عن ظواهر مناخية قصوى وصدمات اقتصادية؛ بحسب تحذيرات 16 منظمة للأمم المتحدة وأخرى إنسانية، في تقرير بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال 2023، نشر اليوم "الأربعاء".