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جريمة مروعة.. "حوثي" يُحرق زوجته وأمها بصنعاء بعد حضوره دورة طائفية

اقتحم منزل العائلة وصبّ عليهما بنزينًا وأضرم فيهما النار وتركهما للموت
جريمة مروعة.. "حوثي" يُحرق زوجته وأمها بصنعاء بعد حضوره دورة طائفية
فهد كاملي
فهد كاملي

أقدَمَ عنصر من مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- على إضرام النار في جسد زوجته وأمها، في صنعاء، عقب عودته من دورة طائفية للمليشيا.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مسلحًا حوثيًّا يدعى عصام المقري، اقتحم منزل عائلة زوجته في حي مذبح وسط صنعاء، وصب بنزينًا على زوجته وأمها، وأضرم فيهما النار، ثم أغلق الغرفة عليهما حتى فارقا الحياة.

وأوضحت المصادر أن الحريق أسفر عن وفاة الزوجة، وأمها المسنة (80 عامًا) وتفحم جثتيهما؛ في جريمة خلّفت صدمة كبيرة لدى السكان.

وبحسب المصادر؛ فإن المسلح الحوثي ارتكب الجريمة فور عودته من دورة طائفية (دورة ثقافية) أقامتها مليشيا الحوثي لمدة ثلاثة أشهر.

اليمن
مليشيا الحوثي

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