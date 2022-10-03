جريمة مروعة.. "حوثي" يُحرق زوجته وأمها بصنعاء بعد حضوره دورة طائفية

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مسلحًا حوثيًّا يدعى عصام المقري، اقتحم منزل عائلة زوجته في حي مذبح وسط صنعاء، وصب بنزينًا على زوجته وأمها، وأضرم فيهما النار، ثم أغلق الغرفة عليهما حتى فارقا الحياة.