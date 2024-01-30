دفعًا لإحراج الحكومة.. كتائب حزب الله العراقي تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

وفي التفاصيل، قالت الكتائب في بيان لها إن "كتائب حزب الله اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، ولاسيما في الجمهورية الإسلامية، لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيرًا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. والتزامًا منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدبر، ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها"، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".